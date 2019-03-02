2年前陳詩欣外遇夫崩潰提告 最終結果是這樣！

2019-03-02 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕奧運金牌跆拳道女將陳詩欣前年被爆出偷情老戰友，陳詩欣老公董俊男也透露出委屈心情，當時風波愈演愈烈，後來甚至傳出董男被陳詩欣家暴，如今一切終於止息，去年花蓮地院判陳詩欣與老戰友須賠償董男30萬元，後來上訴到花蓮高分院，雙方卻在去年底提出撤回，全案確定。

2017年媒體爆料，陳詩欣只要人不在花蓮，就幾乎都會和老戰友陳正浩約會，甚至出現親密舉動，像是摟腰搭肩、親吻臉頰、捏耳朵，甚至進摩鐵。陳詩欣老公董俊男對此感到無奈，稱陳詩欣這半年很忙碌，他覺得不尋常，也常不知她去哪裡，可是不敢追究。

《蘋果日報》報導，董俊男認為陳詩欣讓他身心受創，求償100萬元。陳詩欣則辯稱與陳正浩是多年好友，自己個性不拘小節，平常就會和夥伴擁抱，摩鐵也只是陳男幫她找住宿地點，等她安頓好陳就離開。

報導指出，陳正浩則表示，捏手、捏耳朵等親密動作，是在討論網路文章，像是有文章說捏耳朵增進血液循。然而法官勘驗影片後判斷，兩人行為有親密交往，破壞婚姻信賴，兩人共需賠30萬元。

報導表示，事後雙方有上訴花蓮高分院，但卻於去年底撤回上訴，風波也告平息。

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