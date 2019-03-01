尋找失蹤病人！神明指示搜溺 救難弟兄下臭水無功而返

2019-03-01 23:55

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕李姓病患2月18日從嘉義大林慈濟醫院不假外出後，音訊全無，家屬求神問卜，神明指示，李姓病患在嘉義縣溪口與雲林縣大埤交界的溪流跳水輕生，但沒有目擊者，消防單位愛莫能助，家屬輾轉求助嘉義縣救難協會，協會人員1日下午下水搜尋至黃昏無功而返。

嘉義縣救難協會前理事長徐紹唐說，雖然家屬說神明指示李姓病患可能跳水輕生，需要潛水人員協助打撈，但依經驗法則，這種天氣如果溺水，3天左右就會浮出水面，研判沉在水底的機會不大。

不過，家屬聽完說明後強調，不管有沒有希望，總是要找過才能了卻心願，也願意支付酬勞請潛水人員幫忙。協會人員聽了家屬的話後，雖然知道沒什麼機會找到人，還是動員協會弟兄下水協助搜尋。

不過久旱不雨，溪水又髒又臭，都是黑泥水，救難弟兄們看到家屬無助的神情，仍舊忍著惡臭潛在髒水裡，不過搜尋結果就跟預期一樣一無所獲，但也讓家屬免於掛心於此地，家屬拿了一大包紅包要給救難弟兄，但遭到婉拒。

徐紹唐說，救難協會的宗旨是義務幫忙，當然堅持絕不收受！

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