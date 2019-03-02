屁孩砸警示燈檢察官給機會 必須打掃、拖地56小時

2019-03-02 00:18

〔記者王捷／台南報導〕警方為維護郊區交通，會在易肇事路段增設警示燈，但去年底傳出警示燈遭連續破壞，原來一群廟會轎班成員，沿路砸壞4座警示燈，有民眾發現上前制止，豈料遭屁孩反嗆「賠錢而已！」警方調查後發現，4名青少年中有2人未成年，另外2人才剛滿18歲不久，檢方做出緩起訴處分，附帶條件是未來8個月內，要做完56小時的拖地、掃地等勞動服務，若沒完成就會撤銷緩起訴。

陳姓、王姓少年與另外2名國中生，平時都會參加廟會轎班，透過成員間接認識，去年11月6日凌晨1時許，4人騎了2輛機車從高雄到台南夜遊，經過舊台南縣路段時，發現安全島上都會閃著紅、藍警示燈，原本2名未成年少年遠遠看到以為是警察，近看後才發現自己上當，因此隨手拿安全帽與鐵棒，一邊嘻笑怒罵一邊砸爛警示燈。

這些警示燈是警方用來維護交通安全使用，是用太陽能板與巡邏箱改造，白天儲蓄電力後，感應器一旦沒有光線照射，就會自動亮起警示燈，一座造價約3600元，警方設置在易肇事路段的安全島上，用意是希望駕駛遠遠看見警示燈，會減速慢行，不過陳、王等4人卻因為好玩，就沿路砸壞4座警示燈。

有熱心的民眾發4名小屁孩砸燈，上前勸阻他們，不過卻遭到反嗆「關你屁事！」、「賠錢而已！」民種看4人凶神惡煞，不敢多說，離開後向警方報案。警方調閱監視器畫面後，鎖定4人身分，這才發現4人中有2人還在念國中，而成年的也不過剛滿18歲不久。

警方通知4人的家長到警分局製作筆錄，4人的家庭結構都不完善，父母經濟狀況也不好，其中有一人的家庭還有社工介入輔導，不過4人家長對警方感到相當抱歉，表示會好好教訓孩子，並共同負擔警示燈的修繕費用。

2名未成年少年被警方依毀損、妨害公務移送少年法庭，未來成年後不會留下前科。不過成年的陳、王2名少年則是送往地檢署，檢方看在2人坦承犯案，且願意修繕警示燈，做出緩起訴處分，不過前提是在8個月內要到指定處所，打掃、拖地等勞動服務56小時還要參加4小時的法治教育，如果沒有做完，就會撤銷緩起訴，再恢復原來的偵查程序。

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