假釋出獄不到3個月 搶奪犯重操舊業又回籠

2019-03-01 20:29

［記者陳恩惠／台北報導］搶奪案入獄服刑5年多的53歲男子王瑞福，聲請假釋獲准，出獄後四處遊蕩無所事事，沒錢過生活，不到3個月就重操搶奪舊業，新北市淡水警方循線逮人，他不但要回籠服完剩餘的殘刑，又添1條搶奪刑責，士林地檢署日前偵結，將他依搶奪案件起訴。

起訴指出，王瑞福2018年9月15日下午2時43分許，騎車行經新北市淡水區自強路17號前時，趁韋姓長者走在路上來不及防備，奪走他的黑色手提包，然後飛車逃逸。

王瑞福躲在巷弄內，翻開韋翁的手提包，發現裡面除了7000元現金、證件、提款卡、信用卡、悠遊卡、老人卡、藥袋和200元的零錢包，還有平板手機及家裡鑰匙，他拿了錢，其它的東西就沿路亂丟。

警方根據監視器追查，在新北市五股區洲子路路旁，陸續找到韋翁的黑色手提包、空的零錢包、藥袋及鑰匙等物品，另外在王假釋後居住的桃園市龜山區振興路租處附近菜園，找到王向不知情詹姓友人借來的犯案機車，還有犯案衣褲，循線將他逮捕。

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