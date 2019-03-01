3/1 今彩539頭獎開出1注！大樂透、雙贏彩頭獎均摃龜

2019-03-01 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月1日）開獎的第108000025期大樂透、第108000052期雙贏彩，頭獎均摃龜。第108000052期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由桃園市平鎮區新勢里振興西路79號1樓萊就福彩券行開出。

第108000025期大樂透中獎號碼為「01、08、14、27、40、45，特別號：34」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得173萬2437元；參獎共25注中獎，每注可得7萬4628元；肆獎共62注中獎，每注可得1萬9344元；伍獎共1765注中獎，每注可得2000元；陸獎共2055注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬1644注中獎，每注可得400元；普獎共3萬887注中獎，每注可得400元。

第108000025期49樂合彩中獎號碼為「01、08、14、27、40、45」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共74注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2957注中獎，每注可得1250元。

第108000052期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、05、06、12、13、14、19、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共10注中獎，每注可得10萬元；參獎共242注中獎，每注可得500元；肆獎共3250注中獎，每注可得100元。

第108000052期今彩539中獎號碼為「11、13、17、25、30」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共154注中獎，每注可得2萬元；參獎共5994注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6555注中獎，每注可得50元。

第108000052期39樂合彩中獎號碼為「11、13、17、25、30」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共273注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5353注中獎，每注可得1125元。

第108000052期3星彩中獎號碼為「814」，正彩共26注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000052期4星彩中獎號碼為「3393」，正彩共13注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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