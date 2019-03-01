逆向超車撞死人喊窮拒賠態度差 二審：符合自首應減刑

2019-03-01 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕黃姓男子開車行駛在雙黃線路段時，違規超車撞死過馬路的李姓婦人，他在一審時頻頻喊窮，聲稱連3、5萬都要向他人借款，還責怪前車突然煞車，一審法官認為黃男犯後態度不佳，即使自首也不宜從輕量處，判他1年4月徒刑；二審法官卻指出，無法認同案件符合自首卻不給減刑，最後改判1年2月徒刑，全案定讞。

據《ETtoday新聞雲》報導，2018年元旦晚上7點半，黃男開車行經彰化縣和美鎮彰和路三段由東往西時，認為前方一輛由阮姓男子開的小客車速度太慢，趁對方煞車偏右時，違規跨越雙黃線超車，結果撞上正要過馬路的李婦。當下李婦被彈飛，身體多處擦傷骨折，送醫到院前已死亡，黃男立刻停車打119，留在現場待警方到場，後來被依過失致死罪送辦。

報導指出，彰化地檢署依法起訴黃男，建請法院判處10月徒刑，不過在彰化地院審理時，黃男雖承認犯行，卻頻頻怪罪阮男突然煞車，故才往左閃避；另外，黃男不斷喊窮，聲稱「連3、5萬都要去借」，因此遲遲未和死者家屬達成和解。綜合上述2點，法官認為黃男犯後態度不佳，即使符合自首條件，也不宜從輕量處，最後黃男被判1年4月徒刑。

事後，黃男認為判決過重，不服上訴。台中高分院審理後，雖認同一審判決結果，但對黃男符合《刑法》第62條的自首條件，卻不給減刑一事無法認同。法官認為，黃男未獲減刑已有所不公，如堅持不減刑，則需要更堅強的理由。

承審法官指出，許多連110、119電話也未打的車禍肇事者，也能獲得減刑，因此認為本案仍適用自首減刑，最後改判黃男1年2月。

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