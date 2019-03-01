獨家》KTV大亂鬥！勸架的、路過的都抓 法官判10人無罪

2019-03-01 17:14

〔記者黃建華／高雄報導〕警政署署和刑事局最近通令各市縣警方對聚眾鬥毆滋事案，要嚴正執法、展現公權力，指揮「快打」部隊壓制，對現行犯以強制力逮捕法辦、對咆嘯、或助勢者應依警職法帶案管束或依社會秩序維護法究辦！不過，司法機關則認為不能亂抓一通，高市苓雅警分局去年11月處理一起KTV鬥毆案，將在場郭姓等10名在場男子一網打盡，統統依違反社維法移送裁罰，卻遭法院「打臉」，涉案10人不是辯稱「路過」、就說「是勸架的」，不清楚誰參與打架，警方又無法舉證誰參與鬥毆，統統裁定不罰！

據了解，去年11月11日晚間，苓雅警分局獲報轄區內的好樂迪KTV發生打架，警方快打部隊趕抵，現場歐姓男子遭人以高爾夫球桿打傷頭，現場並有一根打斷的高爾夫球桿，警方因此將在場歐姓、郭姓等10名男子統統帶回，因當事人不提告，又不知是誰打他的，警方因此將郭男等10人依違反社會秩序維護法移送裁罰。

不過，高雄簡易庭審理，涉案10人除歐男說他無緣無故被打傷，其他人不是聲稱剛好「路過、不認識郭男」、或說「勸架的」，不然就說，聽到有人打架下來，就看到警方，「不清楚誰打誰!」

法官要求警方補強證據，將好樂迪KTV的監視器影像以彩色照片列印，並指明是誰參與打架，被移送的10人所參與毆鬥站的位置。但警方回覆簡易庭表示，好樂迪的監視器影像是黑白的，且案發時天黑，影像無法辨識誰是誰。

法官認為，被移送的10人均否認有互相鬥毆行為，且警方所提供之現場錄影光碟，亦未能清楚被移送人等人究係何人、有何加暴行於人或互相鬥毆之行為，裁定10人均不罰。可上訴。

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