情傷男企圖這樣做尋短 警趕抵安撫：毋湯喔

2019-03-01 14:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市詹姓男子長期與家人相處不睦加上最近感情受挫，一時想不開竟在車內企圖尋短，警方趕抵勸說無效正打算破窗時他才開車門緩緩下車，得知詹男準備喝汽油自殺連聲苦勸，毋湯喔！最後總算輾轉聯繫上詹男家人帶回，及時阻止悲劇發生。

台中市第五分局水湳派出所上週獲報，有人在中平路與經貿三路口附近車內意圖自殺，警員李孟宏、劉逸明等人立即趕往，果見一輛黑色自小客門窗緊閉，38歲詹男鬱鬱寡歡、神情憂鬱的坐在駕駛座，還作勢拿起一瓶裝有不明液體的保特瓶準備喝下。

警方見狀急拍車窗阻止未果，正打算破窗時詹男才慢慢下車，經慢慢勸說下詹男才卸下心防表示，因長期跟家人相處不睦最近又遇感情挫折，心情不佳想自殺，李員耐心聆聽詹男心聲並不斷勸導，得知他企圖喝汽油尋短連忙苦勸，毋湯喔！最後為確保生命安全將其帶回派出所保護管束。

由於當時正值凌晨警方一直無法聯繫到家屬，雖直接趕往住處敲門仍未果，訪查鄰居得知詹男雙親在市場賣菜，最後終於聯繫上詹父帶回照護，詹父表示兒子因感情問題時常情緒不穩，很少和家人聯繫，並未住在家中，無法了解兒子現況，得知兒子要自殺心情很錯愕，非常感謝警方迅速協助阻止憾事發生。

警方表示，喝下汽油會刺激腸胃，噁心、嘔吐，也會影響到呼吸道及呼吸系統，大量飲用更會導致窒息身亡，但汽油有股難聞味道，一般人都不會嘗試，也很少碰到這種喝汽油自殺的案例。

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