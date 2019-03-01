緊張瞬間！女遭甩尾飛出卡車底 10壯漢抬車救命

2019-03-01 12:02

［記者陳恩惠／台北報導］袁姓男子昨天深夜駕車外出購物，卻在行經北市民族西路、重慶北路口時，為了閃避疑似闖紅燈的行人，以致車輛失控甩尾，竟然將前方1部男女共乘的機車撞倒，後座的陳姓女子當場飛出，卡進路旁停車格內轎車的車底，警消據報趕到，發現陳女因安全帽卡住動彈不得，5名熱心民眾協助5名救難員、警員合力抬高車輛，讓救護員救出陳女時，她嚇得驚聲尖叫，送醫幸性命無礙，由於雙方駕駛酒測值為零，車禍發生原因與肇事責任，待警方鑑定。

消防局119勤指中心昨天晚間11時25分據報，位於北市民族西路223號前方發生汽車撞機車的車禍，有名女子受困車底，立刻派出1部消防車、2部救護車共10名救難救護人員前往。

到場發現後座陳姓女乘客，整個人被掃進路旁轎車左後輪內，頭戴安全帽卡在車底，警方及救護人員到場時，發現李女遭汽車底盤卡住，動彈不得，夥同路過的機車騎士與熱心民10人齊聲大喊「1、2、3」，合力抓著汽車後方外框用力往上搬，成功挪出1.5公尺高的空間，讓救護員利用擔架協助陳女脫困送醫。

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