嘉市KTV前鬥毆 4人被警查獲互道「昨夜歹勢」

2019-03-01 11:44

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市警察局第一分局2月28日凌晨2點多獲報，友愛路歌神KTV前有人群聚，其中4名男子分持安全帽、木棍及掃帚互打，還有一名男子的耳朵似有包紮傷口，在旁人護送下離開，有網友將鬥毆過程側拍上傳臉書社群「黑色豪門企業」，貼文「慶祝228，喝醉鬧事」，引發網友議論留言「根本就是小屁孩在打架」、「嘉義KTV日常」，警方循線傳喚涉案的高姓、祈姓男子及郭姓兄弟等4人，在警所見面時還互道「昨夜歹勢（抱歉）」。

警方調查，20歲高姓及24歲祈姓男子為慶祝因傷住院的友人出院，到KTV開包廂唱歌、喝酒助興，21歲郭姓男子走錯包廂，被對方嗆「不是你該來的包廂，你在這做什麼？」，郭某也疑酒後忍不住這口氣，找來24歲郭姓大哥來助陣，雙方在KTV門前分持安全帽、木棍、掃帚互毆，至於出席慶祝會的友人、耳朵還有包紮有紗布的男子等則從一旁離開。

警方昨晚至今晨陸續傳喚高、祈姓男子跟郭姓兄弟到案說明，4人酒醒後到警所報到、見到對方互道「歹勢」。

警方表示，為預防類似情事，將結合快打部隊，於凌晨零時到6時，派遣警力在易滋事區域周圍加強巡邏。

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