228連假 豐原警分局擴大臨檢掃蕩

2019-03-01 11:36

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市近日深夜不平靜，短短3天內就發生數起糾紛鬥毆等暴力事件。豐原警分局鑒於近日暴力案件頻傳，為了宣示「維護治安、掃蕩不法」的決心，於228連假第一天晚間，針對轄內大型KTV等易生糾紛場所規劃威力掃蕩臨檢。

本次勤務規劃使用警力66名，分兩階段實施，第一階段主要針對易發生糾紛鬥毆的KTV以及汽車旅館等出入複雜場所進行臨檢，幾十名警力浩浩蕩蕩進入KTV，由店內服務生協助配合，大批警力逐層逐樓清查，包廂內所有人均須提出證件供警方核對身分，連如廁的顧客也無法躲過警方的嚴格盤查。

第二階段針對酒駕易肇事路口執行路檢勤務，並以口袋戰術設置路檢點，使行經車輛絕無脫逃機會，由警方逐一盤查，高強度臨檢、路檢勤務再次展現警方「執法沒有假期」、維護治安的決心。

分局長林宏儒表示，近日街頭暴力事件頻傳，夜間召集大批警力執行擴大臨檢，有公共危險案兩件兩人、查獲毒品通緝犯一人與毒品案一件一人，全案依社會秩序維護法移送偵辦。

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