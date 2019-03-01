領錢心虛被逮 毒蟲怨：衰到家了！

2019-03-01 11:33

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市平鎮警方今上午在超商執行ATM便衣埋伏勤務時，發現前科累累、列管中的49歲孔姓毒品慣犯，便衣員警立即上前盤查，果然起出多包高純度海洛因、安非他命毒品，訊後依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，有多項毒品前科的49歲孔姓男子，是列管中的毒品人口，1日上午8時許，孔男騎車到平鎮區民族路上的一間超商提款時，被一旁執行ATM防詐勤務便衣員警發現可疑，孔男看了便衣員警一眼後，心中起疑索性錢也不領了，快步離開。

便衣員警見狀後立即尾隨孔男出超商，並上前盤查孔男，心虛的孔男見無法蒙騙員警，只有乖乖交出4包6公克高純度海洛因毒品及20公克安非他命毒品，孔男當場遭到警方逮捕。

落網的孔男向警方供稱，毒品是以2萬元價格在中壢區的網咖，向一名綽號「小陳」的男子剛剛購買的，原本想到超商領個錢後回家後吸食，居然會撞見便衣警察，真是倒楣！警方訊後，除將孔男依毒品罪嫌移送地檢署偵辦外，並積極追查毒品來源。

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