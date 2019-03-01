強入賓士把車開走 口罩男落網辯稱想搭便車

2019-03-01 10:46

〔記者吳俊鋒／台南報導〕發生在上個月26日的台南仁德離奇搶車案，歸仁警分局全力追緝下，昨天深夜將42歲的蔡姓男嫌逮獲，並起出改造手槍與子彈，他竟辯稱，沒有強盜的意圖，當時只是想搭個便車而已，瞎扯一通，令警方搖頭。

這起搶車案發生在上個月26日下午5點20分許，當時駕駛賓士車的余姓婦人從仁德二空郵局出來，上車時，陌生男子隨即從右後方闖入，婦人警覺，立刻奪門而出呼救，嫌犯將車子開走，在高雄2度車禍後，棄車逃逸。

歸仁分局獲報偵辦，採證後，鎖定有毒品、賭博、竊盜、搶奪等前科的蔡男涉嫌重大，只是他沒有固定工作，案發前更搬出原戶籍地，警方全力佈線查緝。

警方調閱路口監視器，掌握嫌犯案發前的移動方向，溯源至中西區，展開埋伏、逮人，昨晚發現其行蹤，一舉擒獲，並搜出改造手槍1把、改造子彈9發，一併帶回偵訊。

警方調查，當天嫌犯騎機車道延平郡王祠，搭高鐵快捷公車到仁德台糖嘉年華購物中心站強行下車，步行到二空，沿途還嘗試撬開機車坐墊，想要偷竊未果。

蔡嫌今天供稱，知道婦人並未領到錢，當時沒有不良企圖，進入車內只是想請婦人順道載他至台1線而已，婦人卻驚慌下車，他就將車開走了。

警方認為蔡男說詞避重就輕，偵訊後，仍依搶奪、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送法辦，並將再深入追查槍枝來源，以及還是否涉及其他案件。

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