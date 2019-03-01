申辦交通事故資料更快速 高市今開辦跨區服務

2019-03-01 10:13

〔記者黃建華／高雄報導〕以往在高雄市發生交通事故，當事人申請交通事故資料必須至交通警察大隊的民眾服務中心申請。但因高市幅員遼闊，為免民眾舟車勞頓，高雄市警察局今起開辦跨區服務，民眾可直接到各個交通分隊申請交通事故資料。

警察局表示，以往交通事故當事人臨櫃申請及領取交通事故資料，必須到交通警察大隊辦理；然而實施「交通分（小）隊申領交通事故資料」服務，民眾可於事故發生7日後直接到交通大隊所屬各個分（小）隊臨櫃申請事故現場圖及現場相片；30日後申請初步分析研判表（可於警察局交通事故處理進度民眾查詢系統查詢），讓民眾可更快速、方便的拿到資料。

若當事人仍不克親自前往，亦可委託他人申領資料，受委託人除攜帶當事人事故聯單外，另外準備委託書及當事人、受委託人身分證明文件。本項服務洽辦時間為每日8時至22時，含例假日。

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