日客離台前夕護照車票遺失 民眾拾獲警及時歸還

2019-03-01 09:56

〔記者黃建華／高雄報導〕一名日本籍觀光客山村先生離台返國前夕，不慎遺失內有護照、現金等財物的皮夾，急如熱鍋上螞蟻，原以為東西應該是回不來了！沒想到，前晚被台灣民眾撿到並送交中正三路派出所，物歸原主時，他除了不斷感謝警方，並大讚「台灣治安真是太棒了！」

前天深夜，一名孫姓女子走進新興警分局中山路派出所，表示她於七賢林森路口拾獲一個黑色皮夾，員警打開後，發現皮夾主人是名日籍旅客，內有一本日本護照、2萬餘元的日幣及2845元的新台幣外，還有一張隔日要前往台北的高鐵票券。

副所長洪子棠、警員許富順擔心若單純以上網公告招領的方式，可能會因為作業時間問題或因日籍旅客不熟悉台灣協尋遺失物的方式，導致他無法順利領回長夾，甚至可能會因遺失護照而無法如期返國。

由於該皮夾內並未留有聯絡資訊，為了能及時連絡上失主，警方便決定依拾獲的地點逐漸擴大範圍，逐一撥打電話至附近的旅店業者，試圖尋找失主，而正當員警分頭聯繫之際，警所內恰好接獲一通中正路某旅店的來電，詢問是否有人拾獲日籍遊客的皮夾？副所長洪子棠聽聞後便立即與對方確認失主身分，旅店人員隨即表示會帶著皮夾的失主儘速到派出所。

不久後，旅店人員就帶著山村先生（39歲）與其兩名日籍友人一同趕到派出所，正當在場員警拿出該黑色長皮夾準備與山村先生核對資料的同時，山村先生一見到遺失的皮夾，便在現場激動地鞠躬道謝。

山村先生此次來台4天的自由行行程，當日恰好為第三日，預計隔日將搭乘高鐵至台北市轉搭飛機返回日本，未料出門遊玩時，竟不慎遺失了皮夾，連最重要的護照也一併弄丟了。

警方說，山村先生原以為如此重要的證件勢必回不來了，沒想到竟然可以在短時間內失而復得，而且除了護照及高鐵票券外，裡頭的日幣及新台幣一毛不少，讓山村先生直呼「台灣的治安實在太棒了！」

最後，山村先生除了不斷向在場員警鞠躬道謝，也與警方一同合影留念，並豎起大拇指大讚台灣警察熱心服務態度！而這段在返國前夕遺失護照的驚險插曲，也讓山村先生對台灣良好的治安狀況留下深刻的印象。

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