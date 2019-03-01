溫泉野營2人走散下落不明 台東警消搜救中

〔即時新聞／綜合報導〕台東縣海瑞鄉大崙溪知名景點轆轆溫泉，今天稍早傳出遊客野營時，部分人員失聯，警消現已前往山區搜救。
根據《TVBS》報導，報案人指出，他們一行4人昨天上山，前往轆轆溫泉附近野營，沒想到卻在下午3點半許走散了，其中2人至今仍下落不明。
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