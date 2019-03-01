身揹多條通緝倒車想逃 警拔槍喝令不許動！

2019-03-01 09:32

〔記者黃建華／高雄報導〕身揹詐欺、毒品等案件遭通緝的韓姓男子，昨深夜駕車搭載2名毒友，遇警盤檢一度倒車想逃，遭警方掏槍喝令不許動震懾。警方並從車內起獲K他命等毒品，將3嫌帶回偵辦。

新興警分局中正三路派出所巡邏員警巡佐林英新、警員蘇靖扉等人，昨深夜11時40分許巡邏至中正三路與達仁街口，發現一台白色自小客車停等紅燈時，駕駛未繫安全帶，警方示意駕駛停車受檢，駕駛一度配合向路邊行駛，但見路口號誌變燈前面車輛準備駛離，該車駕駛即倒車欲逃離。

經員警拔槍制止停車，才迫使駕駛熄火下車，員警立即控制並通報其他警網到場支援。

經警方調查，該車韓姓駕駛（31歲）為毒品及詐欺通緝犯，員警隨即將其逮捕並附帶搜索，且要求車上一旁乘客趙男（35歲）及蔡女（23歲）一併下車受檢，搜索過程中於車內駕駛座下面一個黑色包包及副駕駛座腳踏墊上手提袋等處，陸續查出MDMA咖啡包2包（毛重22.8g）、愷他命2包（毛重1.86g）、摻愷他命香菸2支（毛重1.26g）及安非他命吸食器1組等物，趙男否認持有，但無法交代為何手提袋在其副駕駛座旁，另外過程中韓男一度聲稱部分毒品為其所有，蔡女也一度聲稱吸食器是她的，員警因此將3名男女均帶回偵辦。

警方事後了解，韓嫌因為身揹3件通緝案件，才一度有逃跑的意圖，惟對車上毒品部分，3人說詞不一，警方訊後將3人依毒品危害防制條例通緝、詐欺通緝及共同持有毒品等罪嫌移送偵辦，並追查毒品來源。

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