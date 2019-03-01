「她肚子突然不見...」 旅館員工透露棄嬰星國情侶不尋常

2019-03-01 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡籍24歲郭女與23歲王姓男友日前搭機來台，6天後躲在旅館生下一名女嬰，卻把女嬰裝袋丟入廚餘桶，清潔人員發現女嬰屍體，全案曝光震驚台灣社會。而郭女和王男留宿的旅館員工事後透露，這對情侶入住時，女生有懷孕的跡象，但退房時，「肚子突然不見了。」

檢警調查發現，郭女上月19日與王男來台，入住西門町武昌街一家旅館，郭女約25日晚間至26日凌晨在旅館浴室產下女嬰，2人立即將女嬰連同臍帶、胎盤裝入購物用黑色手提袋，由王男拿出去。王男提著袋子在西門町徒步繞了10多分鐘，將女嬰丟進燒肉店外的廚餘桶。案發當天，2人火速離台，研判2人想讓腹中嬰兒「消失」，有計畫地來台後生產丟棄，手法相當凶殘。

《蘋果日報》報導，旅館員工透露，這對情侶當時入住近一星期，大致沒有異常，只是退房後房間較亂，目前該房間已整理好讓新客人入住。

員工說，這對情侶入住時，值班的員工察覺女方似乎懷孕，曾特別詢問，但情侶並沒有表明有懷孕。直到退房時，女子肚子突然不見了，好像已沒有懷孕跡象，看起來也比較虛弱。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/