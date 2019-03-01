港、星人士犯案落跑 恐難引渡回台受審

2019-03-01 00:11

〔記者吳政峰／台北報導〕新加坡籍情侶檔李男與郭女來台生產，卻把嬰兒當成廚餘丟棄，驚悚之舉引發社會議論，也讓去年二月發生的港女命案再度被拿出來比較，因兩起同是外籍人士來台犯案，犯後也逃回國籍國避風頭。法務部對此表示，我國與香港和新加坡未簽訂引渡協定，恐難把兩案嫌疑人引渡來台受審。

身懷六甲的港女潘曉穎，去年二月與男友陳同佳來台旅遊，陳同佳懷疑潘曉穎出軌，竟痛下殺手，釀成一屍兩命，犯後把屍體硬擠入行李箱，丟棄在捷運竹圍站，隨即逃回香港，一個月後因盜刷潘女的信用卡，被港警逮捕。

尷尬的是，香港法令疏漏規範境外殺人，以至於港方無法以殺人罪辦陳同佳，只好改以刑責較輕的竊盜罪羈押，至今將近一年均無進展，潘女父親見港方無法替愛女伸張正義，多次跨海來台申冤，承辦的士檢也不斷請香港提供司法互助，港府面臨多重壓力，近日宣示將修法解套。

而李男與郭女來台犯案，行為地在台灣，我國具管轄權，但兩人為新加坡籍，且已逃回母國，新加坡也可依國籍主張有管轄權，因此本案後續由誰主辦，得視雙方司法單位協調結果，不過北檢已立「相」字案，定下周二早上9點由賢股檢察官相驗遺體，先行釐清嬰兒是生前或身後被遺棄。

法務部指出，我國未與港、星簽訂引渡協定，無法透過引渡嫌犯來台接受偵訊或審問，不過，就算雙方簽了引渡協定，因嫌犯現已逃回母國，不在台灣，依照國際慣例，國籍國政府會透過自己的系統進行司法調查，一般不會把國民引渡到台受審。

法務部表示，我國與新加坡之間雖未簽司法互助協議，但在金融、貪瀆、洗錢等案的交流上，都會提供彼此平等互惠的協助，司法合作關係密切，未來若接到北檢請求，將協助轉達給新國，一同打擊犯罪。

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