2/28 威力彩頭獎1注獨得5.21億！雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

2019-02-28 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月28日）開獎的第108000017期威力彩頭獎，1注獨得獎金5億2132萬7881元，由台中市北區文莊里中清路一段13號1樓的金順利彩券行開出；而第108000051期今彩539、第108000051期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000017期威力彩中獎號碼為「03、04、19、23、26、27，第二區：08」，頭獎1注中獎，獨得5億2132萬7881元；貳獎摃龜；參獎共11注中獎，每注可得15萬元；肆獎共50注中獎，每注可得2萬元；伍獎共309注中獎，每注可得4000元；陸獎共2269注中獎，每注可得800元；柒獎共4616注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬5843注中獎，每注可得200元；玖獎共3萬2019注中獎，每注可得100元；普獎共5萬9882注中獎，每注可得100元。

第108000017期38樂合彩中獎號碼為「03、04、19、23、26、27」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合共84注中獎，每注可得5750元；二合共1649注中獎，每注可得750元。

第108000051期雙贏彩中獎號碼為「03、06、07、08、09、11、13、15、17、18、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共9注中獎，每注可得10萬元；參獎共255注中獎，每注可得500元；肆獎共2824注中獎，每注可得100元。

第108000051期今彩539中獎號碼為「02、07、10、21、33」，頭獎摃龜；貳獎共164注中獎，每注可得2萬元；參獎共5977注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬6477注中獎，每注可得50元。

第108000051期39樂合彩中獎號碼為「02、07、10、21、33」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共173注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5989注中獎，每注可得1125元。

第108000051期3星彩中獎號碼為「044」，正彩共27注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000051期4星彩中獎號碼為「4602」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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