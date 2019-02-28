林園台石化爆炸火勢撲滅 釀2重傷2輕傷

2019-02-28 21:57

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園工業區台灣石化合成公司今天疑因管線破裂，工人止漏搶修時突然爆炸，火光濃煙直衝天際，釀成2重傷、2輕傷重大工安傷亡，火勢歷經3小時灌救熄滅，高雄市環保局祭出500萬元重罰。

台石化廠區傍晚5點48分傳出4、5聲爆炸聲響，隨即火焰衝上6、7層樓高，黑色濃煙蔽空，高雄市消防局陸續出動47人、98車灌救，於6點9分救出第一位李姓傷者（30歲、全身98％燒燙傷），吳姓（29歲，重傷）、陳姓（41歲，全身13％2度燒燙傷）及林姓（26歲，全身10％燒燙傷）也陸續被搶救出來，分別送高雄長庚、海軍總醫院及建佑醫院急救。

消防局指出，疑似台石化管線破裂，4名工人止漏搶修時，突然爆炸起火，李、吳2名工人距離較近首當其衝，陳、林2人輕傷，由於管線內有MTBE（甲基第三丁基醚）、丁烯、丁烷、觸媒（離子轉換交換樹脂）等易燃混合氣體，火勢才會一發不可收拾。

台石化現場副總經理鍾熙崇說，為了工檢，事故廠區昨天已經停工，可能是管線破裂加上靜電，才引發火警，是何原因導致管線破裂，仍需調查。廠方人員強調，事故現場沒有動火。

環保局說，台石化M01製程昨天停止操作進行檢修，事故當時正以10公斤壓力氮氣氣體吹驅管線排空，因外接排空的橡膠管線破裂，導致高壓氣體噴洩接觸火源，造成火災爆炸。

中汕里長黃國發說，他接獲火警通知趕到現場，立即傳出4、5聲巨大爆炸聲響，相當懾人，事發時正吹北風，汕尾地區都可聞到煙臭味。

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