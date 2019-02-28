遭指控「欺騙民眾」 太和工房發聲明：將採取法律行動

2019-02-28 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕知名保溫瓶品牌「太和工房」日前推出「富氫水生成器」，使用誇大的廣告台詞，主打輕按2次，就能製造出「真氫水」。而這樣的說法遭到專業醫療團怒轟「你們從小到大的理化是誰教的？還是為了賺錢良心被狗啃乾淨了？」對此，太和工房今天傍晚發出聲明，表示將採取法律行動。

該款「富氫水生成器」在各通路售價為8800到1萬2000元，標榜其產品與一般市售產品不同，擁有高規格電解技術，能製造出「真氫水」；文宣中更提到「『H2O』是水，排除『O』就是純氫水，所以就是最好的抗氧化水」。

對此，專業醫療團隊《MedPartner 美的好朋友》昨（27）日在臉書痛斥太和工房「不要再詐騙民眾了！你們跟詐騙集團有啥不同？」痛斥太和工房連國中化學都學不好。粉專表示，「這個廣告還暗示民眾「只要喝氫水」，就可以替代吃蔬果的抗氧化效果，這根本就是亂講一通啊！」

最後更痛批太和工坊，「你們這家公司被說是詐騙集團，根本就是剛好而已。一直用這種錯誤、誤導的內容，在門市更是用各種偽科學的方法欺騙民眾賣錢，你們這樣真說是台灣之恥也不為過！！」粉專最後還嗆聲表示，「太和工房你們有本事就來告！我們保證在法院公開你們完整的話術、不實廣告還有各種誤導民眾的伎倆」！

對此，今日太和工房發出聲明：

關於 MedPartner 美的好朋友於其經營的粉絲專業中，對本公司品牌（太和工房）不當之貼文，聲明如下：

太和工房為松下健康生活工房有限公司（以下簡稱本公司）所創立之品牌，公司之設立登記、經營管理、販售等均在台灣；本公司未曾說太和工房是日本品牌，公司的簡介均公開揭示於官網中，可供查證。

公司未曾宣稱氫水有任何療效；但是氫分子能夠藉由中和人體內惡性自由基的機制，逐步調整體質，是日本醫科大學太田成男教授經過四年實驗所歸納出來的科學成果，研究論文刊登在全球權威性醫學期刊nature medicine 2007 年七月份的自然雜誌當中。（請參考https://youtu.be/m1OMDSsIyI4）。

另外，「H2O」是水，排除「O」就是純氫水、真氫水之解意，公司原意所指之純氫水、真氫水是指部份市售之氫水杯不具有氫氧分離的功能，經電解後水杯內的水會含有臭氧及氯化物，太和工房的氫水杯是真正可以做到氫氧分離不含臭氧及氯化物，我們稱為「純氫水」；排除「O」是指電解氫氧分離將氧排出之意（請參閱官網中之電解技術結構https://www.0800290290.com.tw/product190.htm#tab-1），此為口語化之廣告用語並非化學式。

MedPartner 美的好朋友於其粉絲專頁所載之不實內容，太和工房表示，對該公司品牌惡意中傷，除了澄清之外，並將採取法律行動，捍衛本公司辛苦經營維護的品牌、商譽。

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