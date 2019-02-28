抓到了！中國金光黨再闖金門 3嫌收押

2019-02-28 22:46

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金湖分局今天宣布偵破一起中國人士涉嫌以金光黨手法，詐騙金門李姓男子新台幣250萬元。警方指出，魏姓等3嫌食髓知味，日前再以小三通到金門自由行，入境即遭移民署等單位掌握，警方將3嫌逮捕，以涉詐欺罪、組織犯罪防制條例移送地檢署，檢方以3嫌有串供、逃亡之虞及反覆實施詐騙犯行，向法院聲請羈押獲准。

案發時與弟弟、也是金門縣議員陳志龍共同關切案情發展的前縣議員陳玉珍說，將發揮在法學方面的專長，持續協助被害人追討遭到詐騙的金錢。

警方調查，魏姓、劉姓、曾姓3嫌和另名在逃嫌犯共4人，去年以自由行名義抵金，12月13日在金湖鎮聯手以疑似金光黨手法，向66歲的李姓男子詐稱投資「高科技產品」，哄騙李男出資，李男向銀行說要「蓋房子」，需領出250萬元，銀行不疑有他。未料，其中1嫌向李男摸了摸頭說，「你要發財了」，李男才一轉身，不僅錢不翼而飛，連嫌犯也不知下落。

4嫌離去時，驅車到機場，接著由側門改搭計程車到水頭碼頭，「聲東擊西」刻意製造多處斷點，誤導、拖延警方辦案，待警方發現，4嫌已溜回中國。

事隔兩個半月，警方2月26日接獲入出境移民署專勤隊通報，指魏、劉、曾3嫌搭小三通船班再次入境，金湖警分局立即報請金門地檢署檢察官張漢森指揮偵辦，會同刑事警察大隊於水頭碼頭通關大廳逮捕魏等3嫌偵辦，3嫌雖不承認犯行，警方以受害人的指證及相關跡證將全案移送檢方。

金湖分局長張文峰說，如有民眾疑似遭魏嫌等人詐騙，可立即向金湖分局報案。並提醒鄉親，詐騙手法日新月異，平時多注意新聞報導，隨時獲知防詐新知，如遇可疑人物，可撥打165或110報案。

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