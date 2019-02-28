越南女來台賣淫 離境前當街拉客「8折大拍賣」

2019-02-28 19:30

〔記者王冠仁／台北報導〕28歲越南籍洪姓女子日前以觀光名義來台，但實際上卻趁機在台北地區賣淫牟利，她原本預計3月初要回國，她見在台天數不多，乾脆「打折大拍賣」。她原本賣淫一次2500元，她趁在台最後2天打折至2000元，但她昨天在台北市艋舺公園附近巷弄內向一名50歲林姓男子拉客時，遭警方查獲。

警方調查，洪女原本在越南一家食品工廠上班，但因為每天工時長又存不了多少錢，她聽同鄉姊妹介紹，來台賣淫可以「大撈一筆」。她日前透過姊妹介紹，以觀光名義來台，並被媒介到一家應召站賣淫。

不過，洪來台10多天卻沒接到多少客人，扣除機票、食宿與相關費用，賺沒多少錢。她認為在應召站底下要被抽頭，生意也不火熱，她疑似與應召站結清相關費用後，趁離台前最後2天假日自己去外頭拉客「拚現金」。

洪昨天晚上在艋舺公園附近拉客時，被警方循線抓到。洪聲稱，她來台後發現沒有想像中好賺，才自己出來當街拉客，還採「薄利多銷」策略，賣淫價碼直接「下殺8折」，想不到就被警方逮到。警方最後除將她依違反社會秩序維護法裁罰，也將她送交給移民署專勤隊等候遣返。

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