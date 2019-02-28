男子騎Gogoro輪胎脫落摔重傷 原來是改裝惹的禍

2019-02-28 18:16

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名戴姓男子前晚騎乘市面上很夯的電動機車gogoro，在三民區摔車重傷昏迷，警方到場處理後輪胎竟不翼而飛，調閱監視畫面發現後輪脫落滾到對向車道，警方進一步查出戴男白天曾到非原廠換輪框，晚上就發生事故，警方將等戴男清醒查明更換輪框店家，家屬也不排除提出告訴。

警方表示，本月26日晚間7時43分許，24歲戴姓男子騎乘電動機車gogoro，經三民區十全一路與民族一路口，突然摔車重傷昏迷，緊急送至高醫，因顱內出血，緊急開刀搶救，幸運救回一命。

三民一分局交通分隊警員賴睿洋獲報到場處理，在事發現場見一部gogoro電動機車，橫躺在路口中，但後輪卻不翼而飛。警方遍尋不著後輪胎，且當事人受傷昏迷無法交代事發經過，員警隨即調閱監視器釐清真相。

警方經監視器畫面顯示，戴男騎乘gogoro北往南行駛於民族一路慢車道上，期間後輪突然脫落，導致路面上出現大片火花，而輪胎竟一路滾至對向車道十全果菜市場內，所幸無波及其他用路人。

戴男友人許先生聞訊趕到醫院，並告知警方當日上午戴男曾告訴他會把gogoro牽去改輪框，沒想到晚間就聽到戴男摔車受傷。警方事後陪同戴男的媽媽到果菜市場附近尋回滾落的輪胎。

警方進一步詢問gogoro公司，證實戴男當日無在公司換輪框的保養紀錄，脫落的輪框也非gogoro原廠公司所改裝，而至於去哪改裝輪框，將等戴男清醒後才能得知，家屬不排除對店家提出告訴。

三民一分局交通分隊分隊長黃偉賓表示，原廠車零件均經過安全測試，但為了炫、好看，部分機車騎士變更非原廠的輪框等零件，易釀重心不穩、零件不牢固等問題，增添行車的風險。他提醒用路人行車前應先檢查等燈光、煞車、輪胎等等，若行駛途中覺得車況有問題，需先將車輛放慢速度移至路旁檢查，避免憾事發生。

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