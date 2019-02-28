單手騎車撞電線桿重傷 告路過貨車司機求償100萬元

2019-02-28 15:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕鄒姓男子2016年騎機車行經台中市大里區一處路口，撞上電線桿倒地重傷，他卻自認撞電線桿並非重傷之因，而是蘇男駕駛貨車追撞他，蘇男應賠償100萬元，不過，蘇男貨車的行車記錄器卻顯示，雙方案發時相隔約10公尺，鄒男疑為單手騎車，另一手調整安全帽，才會擦撞電線桿倒地，貨車並未碰撞或追撞鄒男與機車，車體亦無碰撞痕跡，鑑定也顯示蘇男無責任，台中高分院認為，蘇男只是開貨車行經案發處，與鄒男受傷無關，判決免賠確定。

判決書指出，鄒男於2016年6月14日中午騎機車行經大里區西湖路與振興路口，當時下雨路面濕滑，他自撞電線桿倒地，頭部外傷合併頭顱骨折出血，雙手脫臼骨折、第2頸椎骨骨折等重傷害，並衍生認知功能障礙，他對案發時在他後方的貨車司機蘇男提起刑事告訴，台中地檢署認為蘇男無責任而不起訴，他又提起民事訴訟，索賠100萬元。

鄒男指控，蘇男駕駛貨車超速，他受重傷主因，是擦撞電線桿倒地後，被蘇男駕駛的貨車追撞，行車記錄器卻顯示，兩車同方向行駛，鄒男擦撞電線桿時，距離後方的貨車約10公尺，另外，澎湖科技大學與台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定顯示，肇事原因是鄒男未注意前方狀況，撞及路旁電線桿倒地，蘇男無肇事因素或無責任，一審據此判決鄒男敗訴。

鄒男上訴二審，指上述兩單位鑑定錯誤，蘇男行經路口速度太快，沒有跟他保持適當距離，害速度比較慢的他，無法閃避電線桿，倒地後又被蘇男貨車追撞；蘇男反駁說，行車紀錄器顯示，鄒男單手騎車，另一手調整安全帽，才會自撞電線桿，他只是單純開貨車路過，沒有擦撞或追撞鄒男。

台中高分院認為，行車記錄器顯示，案發時雙方相隔10公尺，未保持適當距離之說不實，畫面顯示鄒男的安全帽與身體，往右傾斜並碰撞電線桿倒地，貨車並未碰撞或追撞機車，鄒男說法與證據不符，蘇男雖承認貨車時速41公里，超過40公里的限制，但此車禍是鄒男自撞電線桿倒地在先，蘇男貨車才行經案發地，沒有證據可證明兩車曾碰撞，縱使蘇男貨車未減速慢行或超速，也與鄒男受傷無關，據此駁回上訴，全案確定。

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