林口驚傳V怪客隨機擄人 企圖用WIFI拐少年上車

2019-02-28 14:43

〔記者王宣晴／新北報導〕臉書社團林口大家庭昨日出現一則貼文，指稱有駕駛帶著面具隨機攔下國中生，並持塑膠球棒，以「車上有WIFI」試圖拐騙國中生上車，所幸國中生機警逃跑，並在家長陪同下報案，警方獲報後以車追人，逮到19歲的古姓男子及17歲的張姓少年，兩人供稱是模仿YOUTUBE 影片隨機找人惡作劇，訊後依妨害自由罪嫌送辦。

警方調查，昨日下午4時許，15歲的陳姓少年與同學下課返家，卻在新北市林口四維路、文化二路2段口遭一台轎車攔下，張少戴著V怪客面具，手持塑膠球棒下車，向2名國中生表示「車上有WIFI，要不要上車」，所幸2名國中生機警逃離現場，家長聽聞案發經過，驚魂未定的在臉書社團貼文，提醒林口住戶小心孩子安全。

林口警方網巡發現，連繫上被害少年釐清案情，並持續調閱監視器，以車追人，先找到廖姓車主，發現該車已賣給一名17歲的黎姓少年，案發當時由黎少開車，載著古、張兩人犯案，警方也在2個小時後將古男及張少逮捕到案。

警方表示，古南、張少坦承犯行，供稱只是想模仿YOUTUBE 影片，才會戴著V怪客的面具隨機攔人惡作劇，犯案後也將面具、塑膠球棒的犯案工具丟棄在東林橋下，警方訊後依妨害自由罪嫌先將2嫌送辦，並持續緝捕黎少到案。

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