辦理遺產繼承登記三缺一 地政士竟找遊民偽造遺囑

2019-02-28 14:47

［記者陳恩惠／台北報導］北市王姓老翁多年前過世後留下2筆土地，3名繼承人1年半前才到士林地檢署對面的法律事務所欲辦理不動產繼承登記，由於還有名繼承人1999年出境後失聯，承辦的林姓地政士謊稱「有辦法」由其中1人繼承，他以2千元代價找遊民寫下「王翁指定由王姓孫子1人全部繼承」的假遺囑、偽刻印章，並以此假遺囑到二處地政事務所辦理繼承登記，後因良心不安，向士林地檢署按鈴自首，檢察官日前偵結，依偽造文書、使公務員登載不實等罪起訴。

起訴指出，周姓和2名王姓男子3人2017年7月前往北市士東路200巷的法律事務所，委託辦理2005年過世的爺爺，留給他們4人分別位於北市北投區和桃園市大溪區2筆不動產土地和建物的繼承登記，但其中1名堂兄弟移民後無法聯絡，林地政士為免失聯者繼承，造成日後處分困難，建議3人協議由其中1名王姓男子單獨繼承即可，而他有辦法讓這人單獨繼承全部不動產，另周、王姓2人則辦理拋棄繼承。

林地政士同年8月間，到北市萬華區某地，和1名身分不詳的遊民談妥以2千元代價，要遊民依他指示，在白紙寫下「立遺囑人王00本人於百年後，所有財產由孫子王00（身分證字號）全部繼承，立自書遺囑人：王00 （身分證字號）中華民國91年3月10日」的假遺囑，還在文末蓋上盜刻王翁的印章為證。

林地政士在同年9月22日和10月12日，拿著假遺囑分別前往桃市大溪、北市士林兩地政事務所，代理王姓繼承人辦理2筆不動產的單獨繼承，使不知情的公務員登載錯誤，損害地籍資料管理的正確性；林地政士結案後，去年一整年每想起這事就擔心也不安，今年初向地檢署按鈴自首。

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