豬隊友指認？這疊鈔票讓販毒房仲當場傻眼

2019-02-28 14:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警方攔查一輛形跡可疑自小客，在謝姓乘客隨身包包內查獲一百多公克的毒果汁包詢問來源，謝男坦認是花了10500元向陳姓駕駛購得，原本神情淡定聲稱從事房仲的陳男瞬間臉色大變矢口否認，但警方在他身上發現3捆現金，其中一捆的金額正好是謝男說的買毒金額查扣，雙雙依毒品罪嫌送辦由檢方進一步釐清。

台中市警局保安大隊第二中隊前晚巡經西屯區經貿路，發現一輛自小客紅線違規停車且車內有人影晃動，直覺有異趨前盤查時，只見23歲陳姓駕駛神情自若相當淡定，反到是坐在副駕駛座的26歲謝姓乘客，雙手不斷摩擦表現的十分緊張。

此舉引起警方注意，果然在謝男隨身包包內查獲重一百多公克的毒果汁包共10包，經以毒品試初篩檢測後，均呈現安毒陽性反應，謝男坦認持有毒品表示，因為在電子遊藝場上夜班經常精神不濟，需靠吸食毒品提振精神，同時供稱毒品是向車陳男以10500元價格購買。

「憑什麼帶我回去，我身上又沒有毒品」，此時陳男還一副事不關己的態度質問警方，在得知謝男竟指控他涉嫌販毒時瞬間臉色大變，聲稱從事房仲的他辯稱，只是與謝男在車上聊天，不知對方為何會栽贓他販毒，同時拿出身上物品取信警方證明清白。

但警方也不是省油的燈，發現物品中有三捆分以橡皮筋綁起的現金，其中一捆現金正好是10500元，與謝男供稱的購毒金額相符一併將他帶回偵辦，但謝男在警訊中除了一再否認販毒也持不配合態度拒絕驗尿，警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦，由檢方進一步調查釐清。

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