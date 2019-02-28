9旬翁「要去看女兒」迷途 警比對上百身分助返家

2019-02-28 13:58

〔記者姚岳宏／台北報導〕日前有民眾發現一名老翁於台北市木柵路五段附近山邊徘迴，疑似迷途，不斷表示著「我要去看女兒」，但卻無法提供自己姓名等相關資料，所幸文山一分局萬芳派出所警員不斷努力，最後從近百位同名者比對出身分，幫老翁找到回家的路。

萬芳所警員林于禮、陳俊友獲報到場時，發現老翁疑有失智現象，不斷嚷著「我要去看女兒」，但不僅表達不清，身上又未攜帶任何證件，員警先將老翁載回派出所照護，提供飲食，並耐心地從問答中尋找蛛絲馬跡，勉強拼湊出其姓名。

警方再從近百位同姓名的民眾逐一過濾、其可能身分為高齡90歲的劉姓老翁，經進一步與家屬聯繫後才確認身分，他兒子向警方表示，父親因年事已高，有輕微失智情形，會有幻想症狀，今日趁家人外出後即偷偷搭乘公車去找不存在的女兒，家人對警方鍥而不捨地協助父親回家，都大表感謝。

警方提醒家中有長輩的民眾，應在長者身上配帶名牌，並載明聯絡方式等重要資訊，以防長輩迷途，旁人或警方亦可協助其返家。

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