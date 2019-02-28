單車女翹臀太誘人 機車男失控掐3秒

2019-02-28 11:33

〔記者吳政峰／台北報導〕林姓男子前年騎車經過基隆市立德路，見前方騎著單車的女子小婕（化名）臀部誘人，竟伸手掐了3秒，嚇得小婕驚聲尖叫，記下車牌後報案，雖然林男到案否認犯行，但基隆地院認為小婕沒有構陷他的理由，依違反性騷擾防治法判拘50日，得易科罰金5萬元，高等法院日前維持原審見解，全案確定。

判決指出，前年8月7日上午7點半，林男從女友家出門，騎車準備去上班，途中見前方小婕的臀部曲線性感，竟起色心，尾隨其後，試圖找機會伸出鹹豬手；小婕察覺有人尾隨，以為是有人要超車，便往旁邊騎，但對方一直不超車，才覺得怪怪的，屁股就被他掐了3秒。

小婕當場放聲尖叫，一度以為是熟人跟她開玩笑，但細看林男的穿著與外型，研判是名陌生人，這才意識到被性騷擾了，狂踩腳踏車試圖追上去理論，不過林男早已闖紅燈揚長而去，她只好記下車牌向警方報案。

林男承認當時有經過該路段，但否認伸手掐臀，辯稱可能是左邊後照鏡碰到小婕，且現場監視器未拍到摸臀犯行，無法證明有性騷擾實情，要求法官判無罪。

小婕則指證歷歷，並研判林男用左手掐她的右臀，應是當時為了平衡機車，右手催油門，便於左手犯罪。

一、二審法官認為，性騷擾案件涉及人格與名譽，司法程序曠日廢時，若小婕沒有真的遭人掐臀，沒有挺身指控的必要，基於經驗及論理法則，判林男有罪確定。

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