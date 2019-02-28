英國男友再搬「凍結」老梗詐騙 警及時阻騙

2019-02-28 10:00

〔記者黃建華／高雄報導〕一名蕭姓婦人誤信從未謀面的英國男友，於印尼承包的工程，因帳戶被凍結，發不出員工薪水，需匯款新台幣10萬元才能解凍，蕭婦信以為真到中國信託要匯款，幸虧行員緊急報案，警方及時到場阻止，才免於蕭婦被騙。

新興分局前金分駐所警員沈恆鈺，於日前（26日）上午9時30分許服勤時，接獲中國信託葉姓專員來電通報，有位婦人疑似遭詐騙需要協助，沈員立即會同管區警員張善嘉趕往；到達中國信託後，見銀行通報的蕭姓婦人（57歲）正在櫃台前準備匯款，警方立刻將婦人帶到一旁訊問匯款原因。

蕭姓婦人（57歲）表示，有一位朋友介紹，但素未謀面的英國男友於印尼做工程，因在印尼需提領薪資給當地的工人，但男友的英國帳戶在印尼銀行被凍結，要先匯入新台幣10萬元，才能「復活」共用；警員張善嘉憑藉犯罪宣導及辦案經驗，馬上和蕭婦表示這就是典型的詐騙，並苦口婆心的分析，錢匯進去還是凍結在帳戶內，警示帳戶是否解凍，是由法院來決定的，通常此種詐騙都是利用交友方式進行，不管是誰介紹，「男友」都是在國外，理由不外乎是貨物被海關查扣、帳戶被凍結等。

張員甚至風趣的指著警員沈恆鈺說，認識的人，我未必都會借錢給他了，何況是一開口就要新台幣10萬元的陌生人呢？

在警方苦口婆心勸說下，蕭姓婦人才恍然大悟遇到詐騙老梗了，隨後依照員警的建議回覆給對方，說目前警方正在瞭解中，所以無法匯錢了；蕭婦很感激兩位員警的及時攔阻，讓她沒有被騙。

在陪同蕭姓婦人離開銀行的同時，警員張善嘉亦不厭其煩的叮嚀她，如還有疑問，歡迎隨時撥打110，警方都很樂意為蕭婦解惑，或是親自到派出所一趟，由同仁撥放阻詐的案例供她參考。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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