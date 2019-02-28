照片太不像 少年通緝犯拿家人身份證蒙混不過關

2019-02-28 09:44

〔記者黃建華／高雄報導〕一名因保護管束未到案而遭高雄少家法院通報協尋的謝姓少年，和友人遇警盤查，心虛謊報家人身分企圖蒙混過關，但因照片差異太大，遭警識破，並從其皮包起獲真實身分的證件，查出他遭通緝身分，當場逮人。

新興分局五福二路派出所警員李冠霖、張庭榕、黃偉智等3人日前（26）日凌晨處理一起車禍事故返所途中，行經新興區復興與民生路口，發覺一輛白色自小客車內3名男子一見到警車就搖上車窗，員警於是上前盤查。

警方於盤查時，其中一名謝姓男子（20歲）看似不慌不忙的向警方報上身分證號，但警方於盤查過程中發現謝男所報資料與警用電腦顯示的影像差異太大，且身旁友人一直跟警方表示：「警察先生你還沒查我ㄟ」，似乎想替謝男找機會開脫。李姓員警於是向一旁的友人表示:「你這個朋友照片跟他本人實在很不像」，警方見車上有謝男隨身包包，便在其同意下查看，並在包包內發現謝男本人的身分證，經查詢後，謝男真實身分為高雄少家院所發布之少年協尋人口，警方立即將他逮捕。

經查，謝嫌是因少年時保護管束的案件遲未向院方報到而遭院方發布協尋，謝嫌向警方表示因為害怕面對司法才不得已才謊報家人身分，對此行為感到相當懊悔。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/