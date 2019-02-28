高雄旅店公共澡堂 驚見日籍老翁俯趴身亡

2019-02-28 09:33

〔記者黃建華／高雄報導〕一名71歲的日本籍老翁今天凌晨下榻於高雄新興區一間旅店的7樓，卻被人發現俯趴在2樓的公共澡堂浴池內，經發現的民眾緊急搶救，並通報警消趕往，可惜日籍老翁早已氣絕多時，由於死者無明顯外傷，警方將進一步報請檢方相驗，以確認死因。

今天凌晨1時30分許，新興分局中山路派出所警方接獲報案，八德一路某旅店內有一名男子死亡。經警消人員趕抵現場了解，死者為一名日籍老翁（71歲），消防人員到場時，該名日籍老翁已無生命跡象、明顯死亡。

警方指出，今天凌晨凌晨1時20分許，2名同樣下榻於該旅店2樓的旅客到公共澡堂洗澡時，發現一名老翁（經查為日本籍）臉部朝下浸泡於公共浴池內，經前往關心見其無生命跡象，便立即對其實施CPR並通報警消人員到場，消防人員抵達評估後確認已明顯死亡。

警方初步調查，死者身體無明顯外傷，澡堂現場及死者房內亦無打鬥痕跡，警方於房內並發現有日文之處方籤用藥一袋，鑑識人員於現場進行勘查、採證後，將報請高雄地檢署相驗，並聯絡日本在台協會協助通知家屬處理後續事宜。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/