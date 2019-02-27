2/27 雙贏彩澎湖一注中獎！大福彩、今彩539頭獎摃龜

2019-02-27 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月27日）第108000050雙贏彩開出一注，可獲得獎金2000萬元，由澎湖縣馬公市重慶里光明路2之4號的「新興順彩券行」開出，第108000017期大福彩及108000050今彩539，頭獎均摃龜。

第108000017期大福彩中獎號碼為「04、07、17、27、31、32、38，特別號：35」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共66注中獎，每注可得4000元；肆獎共1518注中獎，每注可得400元；普獎共1萬1639注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎6注中獎，每注可得10萬元。

第108000050期雙贏彩中獎號碼為「07、08、10、12、15、16、17、19、20、21、22、24」，頭獎1注中獎，可得2000萬元；貳獎共7注中獎，每注可得10萬元；參獎共293注中獎，每注可得500元；肆獎共3420注中獎，每注可得100元。

第108000050期今彩539中獎號碼為「05、08、13、25、34」，頭獎摃龜；貳獎共379注中獎，每注可得2萬元；參獎共9738注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬7468注中獎，每注可得50元。

第108000050期39樂合彩中獎號碼為「05、08、13、25、34」，四合共10注中獎，每注可得21萬2500元；三合共457注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1699注中獎，每注可得1125元。

第108000050期3星彩中獎號碼為「463」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000050期4星彩中獎號碼為「5613」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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