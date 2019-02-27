愛子溺水變植物人月花3萬 單親爸壓力沉重

2019-02-27 23:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕1名14歲鄭姓少年，2017年7月由安親班帶去游泳時不慎誤入深水區溺水，送醫急救後變成植物人；鄭父表示，為了照顧仍在加護病房與生命奮戰的愛子，收掉早餐店，但與安親班尚未和解，公共意外責任險也沒有拿到，每月近3萬元的相關費用讓他壓力沉重。

有愛心人士不捨鄭童遭遇，在臉書「新竹爆料公社」留言，希望幫助鄭姓父子度過難關，並提供聯絡方式，引發不少網友關心。

獨力養育兒子的鄭父受訪表示，愛子意外發生後，他把台中早餐店收掉，搬回新竹湖口老家，並申請中低收入戶補助，但去年10月續審時遭駁回，他在今年元月接到新竹縣政府通知，但社工未告知他可轉為一般身障補助，因此今年2個月皆無補助。

縣府社會處表示，將派社工前去關心，協助男童申請一般身障補助，未來也會持續關心。

鄭父說，兒子是在2017年7月，由安親班帶到台中一家游泳池游泳時，不慎誤入深水區溺水，但2名帶隊老師竟低頭滑手機沒發現、4名救生員也都未注意，導致兒子溺水長達8分鐘，送醫急救後恢復生命跡象，但已成植物人。

鄭父表示，雖然兒子到現在仍未甦醒，但他願不放棄，堅持守護在兒子身邊，但是光看護費、營養品等相關照顧費用，每月將近3萬元，讓他壓力沉重。雖然此意外案檢察官已起訴，但他與安親班調解也未和解，保險公司至今未給付公共意外責任險，他已向金管會提出申訴。

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