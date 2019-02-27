科技業經理年薪200萬 老婆卻在外頭找包養

2019-02-27 23:34

〔記者王定傳／新北報導〕年薪200多萬的科技公司蘇姓經理指控，鄧姓前妻在離婚前，背著他與2名男子約包養、嘿咻，其中一名「某甲先生」匯款2萬元要鄧「上摩鐵、上床」，但又怕被騙表明要：「扣五霸扣（500元）當履約保證」，新北地院法官認為，鄧女確與2男有不正常交往行為，侵害蘇男配偶權，判賠10萬。

據了解，蘇、鄧2人於2008年間結婚，2017年9月已協議離婚；蘇男指控，鄧女離婚前竟在交往網站，與「Jerry」及「甲先生」約定包養及發生多次性行為，要求賠償，並要鄧女還他幫忙墊付的保險費。

鄧女辯稱，與甲先生的對話是「開玩笑」，沒料到對方真匯款，她事後已匯還，從未見面，至於「Jerry」僅是網友，2人沒有性行為，且部分聊天內容是離婚後所為；另外，保險費則是蘇男的贈與。

法官調查，鄧女曾向「Jerry」告白：「你竟然抓住我的心、我愛上你的吻、從見面那刻起，我發現自己愛上你了」，還曾抱怨說：「那天愛愛完...第二晚就開始不舒服了...也出血了」，甚至註記：「2017 08/18、19親密行為沒避孕」。

不僅如此，鄧女還與「某甲」先生約上摩鐵，並提及匯款金額，甲還問：「total 2萬嗎？好的，就拍板兩萬兩銀子」、「先去摩鐵，再吃飯，下午你辦事」、「你安心，只會騙你上床不會騙你」；甲先生也擔心被騙而要求：「扣五霸扣（500元）當履約保證、見面再給」，他事後確實按約匯款。

法官認為，鄧女上網與2男互相表示愛意，或金錢往來、相約外出，已逾越一般朋友往來應有界線，屬不正常往來，足以侵害蘇男配偶權，致生精神痛苦；保險費部分，法官認定是經贈與或協議，由蘇男繳納，此部份駁回。

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