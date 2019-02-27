偷吃200次搞到玉石俱焚 老闆自殺亡、女職員遭訴

2019-02-27 16:49

〔記者錢利忠／台北報導〕宜誠資訊公司前負責人辛志鵬（改名為辛冠亨）與林姓女職員爆發婚外情，林女自認被辛男欺騙，怒向媒體爆料公司弊端，還向元配承認「我是小三」，2人因此被控妨害家庭；2人庭訊時承認犯行，台北地檢署考量林女涉與辛男相姦200次，今依相姦罪將她起訴；至於去年底已輕生辭世的辛男，則獲不起訴。

檢方調查，自2015年8月開始至2017年1月間，已婚的辛男涉嫌與林女在大台北地區的摩鐵發生婚外情，在將近1年半的時間內，2年共發生性行為200次。

林女與辛男感情決裂後，自認被辛男欺騙，不僅主動向廉政署檢舉公司的弊端，還向媒體爆料，甚至向辛妻承認自己是小三。辛妻得知丈夫出軌，不願意原諒2人，怒控2人妨害家庭；檢方考量林女已認罪，因此將她起訴。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/