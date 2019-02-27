台東海巡兵打官 判處1年2月

2019-02-27 17:10

［記者陳賢義／台東報導］不滿長官用腳移動盥洗臉盆，海巡署東部巡防局第一三總隊大武安檢所邵姓士兵情緒大失控，動手毆打1名蔡姓中尉，暴行犯上讓蔡員憤而提告，案經台東檢署起訴、台東地方法院審結，認為邵辯稱因受類思覺失調症困擾才會失控動粗，無憑無據，依陸海空軍刑法對長官施強暴罪，判處1年2月徒刑，緩刑3年。

判決書指出，去年4日間某日上午，時任第三機動巡邏站中尉、負責勤務執行及生活管理的蔡員，在安檢所2樓寢室實施內務檢查，見邵床鋪下方雜物凌亂，進而要求整理，收拾床下物品並放入臉盆，隨後用腳將邵的臉盆移靠近邵的瓶罐物品，未料引發邵的不滿，起身將蔡推擠至內務櫃並揮拳毆打，旁人見狀立馬制止。邵犯後辯稱受有類思覺失調症困擾，但未積極就醫，導致案發時情緒管理不佳。

法官認為邵服役期間，身為軍人理當重法守紀內務檢查因未達標準，經長官要求整理、收拾內務時，僅因不滿被害人以腳推移其物品之舉動，即推擠、揮拳毆打被害人，減損部隊長官的領導威信，且對軍隊紀律及軍中倫常產生不良影響，法紀觀念淡薄，而當下並無事證足資證明邵案發時因罹患類思覺失調症導致情緒失控。邵事後與蔡以1萬元達成和解，法官給予3年緩刑自新機會。

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