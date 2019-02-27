酒後趕公車不及跌倒 他被當場輾斃

2019-02-27 15:09

〔記者徐聖倫／新北報導〕59歲林姓男子昨晚間下班後與朋友小酌，晚間10時許散會他至新北市中和區南山路欲搭公車返家，不料在公車進站時，他疑似趕著上車就快跑到公車後門時跌倒，天色昏暗公車司機也未發現，就這樣輾過林男，導致他頭部、腿部均受重創，送醫不治。

據了解，林男父親向警方表示，他平時做粗工，下班後有習慣會跟同事小酌，而昨日下班林父聯絡不上兒子，直到接到警方通知，老父親才知道兒子沒了，老父親受重創，趕抵醫院時潸然淚下。

警方調查，昨晚間有南山路的店家聽到外頭一聲悶響，眼見一輛公車離去，而林男就倒在路邊，上前查看發現林男血流如注，消防人員據報趕抵，發現林男失去呼吸心跳，送抵雙和醫院檢查發現顱內出血、右腳嚴重骨折，經急救仍不治。

警方調閱監視器，發現林男是在公車右後輪旁跌倒，警方傳訊台北客運50歲謝姓司機，他向警方表示，當時有1名女乘客上車故他靠站停，後來也沒人上車他就開走，完全沒有發現林男倒在他車子右前輪旁，也未發現有撞擊聲響或晃動，所以才開走。訊後，警方依業務過失致死、肇事逃逸等罪嫌將其移送法辦。

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