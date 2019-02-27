豬隊友尋仇誤殺同夥 陸戰隊中士等7人判刑

2019-02-27 15:04

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東河濱公園林姓青年遭同夥槍擊致死烏龍事件，高雄高分院下午宣判，海軍陸戰隊中士副班長劉昶廷改依傷害罪論處，從原先殺人未遂罪5年6個月徒刑，改判10個月並緩刑3年，被告楊立羽仍依殺人等罪，併處有期徒刑13年6個月，可上訴。

據了解，前年3月18日凌晨，林姓青年被朋友叫去河濱公園談判助陣，他所乘座的轎車，卻被自己人海軍陸戰隊副班長劉昶廷等誤認為敵方人馬，遭開車衝撞，劉車內友人楊立羽還近距離朝林車開槍，子彈擊中他心臟送醫不治，屏東警方事後逮捕7名涉嫌殺人的豬隊友。

檢警進行彈道比對後，確定死者是被改造手槍的子彈打死，涉案的劉昶廷當時持空氣槍，另楊立羽則持改造手槍，檢方偵辦後依殺人及槍砲等罪，起訴楊立羽等7人。

同案判刑被告邱彬凱處4年6月、陳盈哲處3年6個月、陳根茂處1年6月、陳建男處1年8月並緩刑5年、陳星亨處1年8月。

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