卡片註記：「北鼻 I Love you」 偷情判賠50萬

2019-02-27 14:41

〔記者王定傳／新北報導〕已婚的吳姓工程師與蘇姓女子偷情，2人雖否認，但蘇女曾把2人照片，製成生日或情人節卡片，並註記「北鼻 I Love you」，加上2人曾同床互擁同眠被抓包，新北地院法官依上述證據判斷，2人有男女間不正常交往行為，須2人賠償元配50萬元，可上訴。

吳妻提訴指出，她與丈夫在2011年結婚，育有2 女，婚後她放棄工作，操持家務，使丈夫得以專心工作，但丈夫從前年年中開始，多次要求離婚，經多次詢問，才發現丈夫偷情。

吳妻說，前年11月間，她被丈夫逼迫搬出家門，獨自在外租屋，隔年1月返回住處時，竟發現2人同床而眠，2人偷情行為害她身心飽受煎熬，求償100萬元。

雖吳、蘇2人堅稱只是普通朋友，但法官調查，去年1月間，2人確實被抓包同床相擁共眠，有錄影為證，且蘇女曾把2人交往時的照片，製成生日或情人節卡片，照片不僅有親吻、挽手、擁抱等親密行為，卡片還註記：「就是喜歡你」、「特地挑選了一套運動服送給你…是限量版的情侶裝運動服」、「北鼻：情人節快樂」等。

法官認為，從上述證據可以看出，2人從2015年起至去年1月間，有男女間不正常交往行為事實，侵犯吳妻配偶權，判賠50萬元，可上訴。

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