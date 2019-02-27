偷渡客遇警狂奔 警使「洪荒之力」追2公里攔獲

2019-02-27 14:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋警分局申姓及李姓2名員警巡邏發現一名外籍男子形跡可疑，上前攔查，該男一開始假意配合攔檢，當警方靠近就拔腿狂奔，警方隨即呼叫支援攔查並緊追在後，伸姓員警奔跑約2公里路程，氣喘如牛，終在同仁協助下將其逮捕後，因為這名越男拿不出相關入境證明，經警方向移民署確認其為偷渡來台，訊問後送往移民署偵辦。

警方調查，31歲越南籍阮姓男子，自稱於上個月搭車偷渡進入中國，找到了1份在漁船上捕漁的工作，但因為表現不好，3天前漁船開到台灣附近時，被船長踢下海，阮男游了快半小時上岸，上岸後跟路人借手機打給在台灣工作的越籍友人，走了1整天才跟越籍友人碰面借錢，然後到板橋一帶找工作。

但阮男謀職並不順利，昨天下午在路口看到巡邏的警網，因為自知是偷渡入境，看警方一靠近，隨即轉身拔腿就跑，跑了不到2公里路，就被警方逮捕。阮男被逮後以生澀的國語向警方求饒，提到自己這幾天遇到的慘況，警方比對阮男身份發現沒有入境紀錄，確認是偷渡來台，訊後將阮男送往移民署依違反入出國及移民法偵辦。

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