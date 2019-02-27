南市重大交通事故 這些區占前5大

2019-02-27 13:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為加強台南市交通安全維護，交通局與警察局今（27）日在市政會議表示，將加強科技執法，透過大數據分析、無人機偵測、交通執法斑點圖系統、交通即時監控與區域交控等科技工具，降低交通事故發生。

南市交通局統計，2016至2018年，若以行政區別，以安南區、仁德區、永康區、北區、南區，30日內交通事故死亡人數最多；2016年六甲區、大內區零死亡，2017年各區皆有事故、2018年後壁區零死亡。

交通局表示，目前皆透過交通即時監控與區域交控，以維持行車速度平穩，降低事故發生率，並已與長榮大學締結 「無人飛行載具合作備忘錄」，在連續假期與重要活動，出動無人機偵測交通疏導狀況。

交通局運用大數據分析轄內交通事故，依近3年趨勢，交通事故死亡的車種，以機車發生機率最高、占65％以上，慢車則是10％以上、行人9％次之，年齡則是以 65 歲以上最多，佔40％以上，而在十大死亡肇事原因，則以駕駛違規為主，依序分別為未注意車前狀況、未依規定讓車，以及違反號誌管制或指揮。

交通局也表示，南市的A1事故，也就是造成人員當場或24小時內死亡的交通事故，逐年呈現下降趨勢，近 3年已經從177 人降至 149 人，降幅達 15.81％，雖已有下降，但仍有努力空間。

南市警察局則表示，加強運用自建的「交通執法斑點圖」系統 ，瞭解各轄區傷亡類交通事故發生地點分布情形，歸納事故發生熱區，調整各項交通勤務，以精準執行交通執法，逐步導正民眾用路習慣。

南市的A1事故，逐年呈現下降趨勢，近 3年已經從177 人降至 149 人。（記者洪瑞琴翻攝）

台南市2016至2018年30日內交通事故死亡各行政區統計。（記者洪瑞琴翻攝）

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