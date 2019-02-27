悲！基隆首見長吻真海豚...漁網緊纏尾鰭擱淺潮間帶死亡

2019-02-27 13:45

〔記者林欣漢／基隆報導〕海巡署第二岸巡隊今天在基隆望海巷潮間帶發現1隻鯨豚擱淺，尾鰭遭漁網緊緊纏繞，已死亡多時，動保人員獲報到場，確認是相當罕見的長吻真海豚，初步研判是在海中不慎被漁網纏住，使盡全力後仍無法掙脫，已交由中華鯨豚協會帶回解剖，做為保育研究用途。

基隆市動物保護防疫所所長陳瑞濱指出，這是基隆市第一次發現長吻真海豚，是相當罕見的物種，主要食物是魚、烏賊，成熟雌性約2.3公尺，雄性約2.6公尺，體重70至110公斤，最重可達135公斤，體側線紋交叉，乍看如橫放的沙漏，是與其他物種區分的明顯特徵，普遍分布在全球的溫帶、亞熱帶與熱帶海域，台灣東北部的宜蘭海域曾有記錄。

陳瑞濱說，這隻死亡的長吻真海豚體長為1.46公尺、約25至30公斤，性別為公，屬幼豚，約已死亡2到3天，被發現時尾鰭遭漁網緊緊纏繞，可能是無力掙脫才會擱淺，提醒民眾如發現鯨豚擱淺，可立即撥打1999、海巡署118、動物保護02-24280677等專線通報。

過年期間基隆港有3隻海豚游進基隆港，疑似因覓食與群體走散，滯留多日不走，這隻長吻真海豚是其中之一嗎？陳瑞濱說，那3隻海豚是常見的瓶鼻海豚，已經游走了。

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