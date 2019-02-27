桃警「生日假」3月開跑 平鎮分局加碼送蛋糕

2019-02-27 13:22

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市警察局3月1日起推「生日假」，讓同仁在生日當天有排休、請補休的優先權，局長陳國進說，適時紓解工作壓力，讓同仁與親朋好友共度生日慶祝，累積正能量後工作效率也會提升。對此基層反應熱烈，頻說是一大「德政」。

平鎮警分局長黃炳訓說，法定上並無生日假，所以並非「多放一天假」，而是保障警察在生日當天有排休、補休的權利，新政策上路後，會提醒所屬幹部、主管，預先調查該月生日的同仁，詢問生日同仁有無休假意願。

黃炳訓表示，人民保母24小時待命，箇中甘苦鮮少人知，就當民眾休假、過節的時候，員警競競業業守著工作崗位，就算是自己或家人的生日，都只有打通電話、傳個簡訊互道祝福。

平鎮分局多年來採協調警友辦事處，頒贈同仁生日禮券，希望能讓夥伴們感到溫馨，去年7月起更「加碼」贈致生日蛋糕，感謝警員在生日這個重要日子，仍繼續上班執勤，默默守護老百姓。

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