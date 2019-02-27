男子獨自登山迷途受困鎮西堡 警消即刻救援

2019-02-27 13:11

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣橫山警分局表示，昨天下午接獲110通報林姓登山客在尖石鄉鎮西堡山區迷路受困，而且誤入懸崖峭壁的林男擔心墜落不敢亂動，泰崗派出所、秀巒派出所立即派出警員協同消防局田埔消防分隊隊員組成山搜小組入山救人，3個半小時就找到人並護送他平安下山。

警方表示，110勤務指揮中心在下午1點20分接獲報案，獨自登山的林男自稱攀登鎮西堡A區時疑因路線不熟導致體力透支，迷失於登山林道中，由於林姓登山客於電話中表示他人在河流上方鄰近懸崖峭壁，隨時有墜落的風險，所以請在地的泰崗派出所警員謝安、秀巒派出所副所長彭俊賢配合消防分隊盡快組成山搜小組入山救人。

警方表示，山搜小組在把握午後落日微光，立即入山搜救，順利於4點50分許在鎮西堡A區入山口4公里處的大溪谷下方河流旁，發現驚魂未定、體力耗弱的林姓男，搜救人員在安撫對方情緒後護送他下山，晚間平安回到登山口的林男對警消即時援救的效率表示感激。

橫山警分局也呼籲，登山客應在考量自身體能負荷及有熟悉林道之嚮導帶領下入山，以免發生危險，如有需要可撥打110請求警方協助。

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