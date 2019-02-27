弒父冰屍案 4犯嫌再延押2個月

2019-02-27 12:14

〔記者黃建華／高雄報導〕喧騰一時的前鎮區弒父冰屍案，47歲的死者丁盛芳去年6月慘遭和長子和妻子買兇殺害，屍體被藏放在住處冰櫃99天，直到管區員警查訪才曝光！涉案的丁妻洪瑞敏與長子丁泰文、同夥蔡東諺和高志榮等4人，羈押期即將在3月1日屆滿，高雄地院認被告4人有逃亡之虞，裁定延長羈押2個月，並禁止接見通信。

檢方起訴指出，去年丁男6月間慘遭殺害，丁妻洪女卻向警方謊報丈夫失蹤，但被管區潘姓員警識破，同年9月10日深夜前往探訪時聞到屍臭，以「鬼神果報」之說嚇得洪女鬆口告知，「丈夫屍體就在冰櫃」，這起冰屍命案才曝光，檢警並查出是洪女和長子丁泰文涉嫌為謀奪家產，由長子找來友人蔡東諺和高志榮聯手殺父，雄檢去年11月底偵結，將洪女與長子及高、蔡等4人，依殺害直系血親尊親屬罪、共同殺人罪起訴，並聲請羈押禁見迄今。

由於洪女等4嫌羈押期將在3月1日屆滿，高雄地院認為被告所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且被告等4人對於犯罪之動機（是否事先約定事成之後取得報酬）、犯罪之細節（何時形成犯罪之決意）等情，前後供述不一，且丟棄兇刀、燒燬案發現場沾有死者血跡之床單等證物，足認被告等人有湮滅偽造變造證據或勾串共犯或證人之虞，且本案為社會通識的重大刑案，有相當理由足認被告等4人有逃亡之虞，非予羈押顯難進行審判及執行，裁定自3月1日起延長羈押2月，並禁止接見通信。

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