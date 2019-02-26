苗栗慈父種菜、賣炸物養8子女 為病女拿藥遭大貨車輾死

2019-02-26 20:33

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉49歲姚姓慈父與妻子扶養8子女，其中1女兒中度腦性麻痺，家中經濟皆靠父親及二兒子支撐。今早姚父騎車到新竹馬偕醫院為女兒拿藥，回程時經過竹南鎮公義路時，遭右轉欲上國道的大貨車撞上後輾過，肚破腸流慘死，家人悲痛萬分，警方則協助申請急難救助，盼先讓姚男一家度過難關。

姚男今早11點多從新竹要返回造橋路上，經過香山交流道路口時，遇上35歲連姓男子駕駛大貨車要右轉上國道三號，疑因大貨車視線死角遮蔽，慘遭司機連男開車撞上，軀幹遭大車重輾，肚破腸流當場慘死，路上滿是血跡。

姚男家境清寒，與妻子撫養5男3女，家中經濟皆靠姚男種菜、賣炸物及二兒子打零工為生，尚有一女因中度腦性麻痺身障，目前就讀於苗栗特教學校。妻子為省錢平常都吃學校營養午餐節省開支，而姚男則定期騎車遠至30多公里遠的新竹馬偕醫院為身障女兒拿藥。

姚男今早為女兒拿藥，返程途中卻慘遭意外，橫死街頭，家人悲慟無法接受，姚男妻子向警方表示，家中經濟過去皆由丈夫種菜及賣炸物為生，養大8名子女，其中排行老五的女兒因中度腦性麻痺身障，每月都由姚父載送至新竹馬偕醫院就醫或拿藥，而姚父為節省車資，每次都騎車往返，不料卻遭橫禍。

姚妻今接到噩耗不斷痛哭失聲，泣訴丈夫平常最疼子女，除了力扛家計不喊苦，平常兒女上下學也都由他接送，如今慘死家中經濟陷入困頓，雖然家境清寒，但因住屋為自有無法申請低收補助，且無其他親戚可援助，現在連後事處理都陷入困境，自己頓失依靠茫然不知如何是好。

警方表示，雙方皆未酒駕，疑因大貨車右轉時視線死角未注意到騎機車的姚男，才釀成悲劇，現已依業務過失致死罪將連男移送，另外也將替姚男家屬申請急難補助，先處理身後事。

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