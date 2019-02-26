黑幫誤闖民宅直說「歹勢」 今投案交9槍只有3支是真的

2019-02-26 19:46

〔記者林宜樟／嘉義報導〕台南市鐘姓兄弟等8名黑幫人士日前持槍尋仇，卻誤闖嘉義縣朴子市一間民宅，嚇到屋內的大人、小孩，搞錯後頻說「歹勢」離去，帶頭的鐘姓兄弟今天到案，交出9把長短槍，但只有3支是真槍，其餘都是假槍。

警方調查，開槍示威及闖民宅尋仇家的鐘姓兄弟與手下，1月20日到朴子市某小吃部飲酒作樂時，與蔡姓客人因細故口角進而互毆，雙方都掛彩；蔡男友人2月22日清晨到台南市鹽水區小吃部發現鐘姓兄弟行蹤，蔡即夥同友人持棍棒及刀械到小吃部尋仇，誤傷鐘姓兄弟的同行友人。

鐘姓兄弟為替友人出氣，當晚糾集6人，持棍棒、槍械到朴子市找蔡某，但10點20多分時誤闖民宅，當時屋內女子挺身而出說「有什麼事好好講」、「囝仔在睏，別這樣」，鐘姓兄弟等覺得不好意思而離去，接著於10點50分到另一處大門緊閉的店家對空鳴槍，還持棍棒猛砸鐵門與門口物品。

嘉義警方策動鐘姓兄弟投案，下午鐘姓兄弟拿手提袋，共交出9把長短槍，其中3支改造短槍，6支長短槍則是模擬假槍。

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